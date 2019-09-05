Lippi: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Il calendario non li ha aiutati"
Queste le parole rilasciate dall'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi a La Gazzetta dello Sport: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Ha tanti giovani promettenti, Chies...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 10:09
Queste le parole rilasciate dall'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi a La Gazzetta dello Sport: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Ha tanti giovani promettenti, Chiesa è stato confermato e Ribery ottimo acquisto. La stagione per loro è iniziata in salita, ha avuto un calendario difficile. Nella prossima gara ha la Juventus..."