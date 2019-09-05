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Lippi: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Il calendario non li ha aiutati"

Queste le parole rilasciate dall'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi a La Gazzetta dello Sport: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Ha tanti giovani promettenti, Chies...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 10:09
Lippi: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Il calendario non li ha aiutati" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Chiesa
Lippi
Ribery
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Queste le parole rilasciate dall'ex ct della Nazionale italiana Marcello Lippi a La Gazzetta dello Sport: "La sorpresa del campionato potrebbe essere la Fiorentina. Ha tanti giovani promettenti, Chiesa è stato confermato e Ribery ottimo acquisto. La stagione per loro è iniziata in salita, ha avuto un calendario difficile. Nella prossima gara ha la Juventus..."

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