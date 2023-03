Vieri rivela: “Lippi mi disse che il titolare al mondiale del 2006 sarebbe stato Toni, io l’ho accettato”

Nel corso della diretta su Twitch alla Bobo Tv si è parlato del discorso Cristiano Ronaldo che non ha l’umiltà di accettare di giocare 20 minuti finali per lasciar crescere un giovane come Ramos nella nazionale portoghese, queste le parole di Vieri che racconta la stagione del mondiale vinto dall’Italia, con Luca Toni, centravanti della Fiorentina, titolare designato. Queste le sue parole : “Lippi mi disse che Toni sarebbe stato il titolare al mondiale nel 2006, gli dissi che non c’erano problemi anche nello stare in panchina”

L’OPINIONE DI MASSIMO ORLANDO