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Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo?

Inizia con un incontro con l'intermediario di mercato Davide Lippi la giornata milanese di Daniele Pradè e Joe Barone. Con Lippi, protagonista anche nell'operazione che ha portato a Firenze Franck Rib...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 15:04
Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo? -
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Inizia con un incontro con l'intermediario di mercato Davide Lippi la giornata milanese di Daniele Pradè e Joe Barone. Con Lippi, protagonista anche nell'operazione che ha portato a Firenze Franck Ribery, si parlerà principalmente di Martin Caceres e di un suo possibile approdo alla Fiorentina, anche se non è da escludere un possibile discorso relativo a Politano, giocatore la cui procura è affidata allo stesso Lippi.

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