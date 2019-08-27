Ag.Caceres-ACF, summit in corso a Milano. Novità in arrivo?

Inizia con un incontro con l'intermediario di mercato Davide Lippi la giornata milanese di Daniele Pradè e Joe Barone. Con Lippi, protagonista anche nell'operazione che ha portato a Firenze Franck Rib...

Inizia con un incontro con l'intermediario di mercato Davide Lippi la giornata milanese di Daniele Pradè e Joe Barone. Con Lippi, protagonista anche nell'operazione che ha portato a Firenze Franck Ribery, si parlerà principalmente di Martin Caceres e di un suo possibile approdo alla Fiorentina, anche se non è da escludere un possibile discorso relativo a Politano, giocatore la cui procura è affidata allo stesso Lippi.

Tuttomercatoweb.com