Lippi:" Tra i giovani mi piace molto Federico Chiesa della Fiorentina."

La Gazzetta Dello Sport ha pubblicato un'interessante intervista all'ex ct Marcello Lippi:" Dei giovani mi piace molto Cristante si inserisce molto bene e crea 4-5 occasioni a partita. Poi apprezzo Pe...

La Gazzetta Dello Sport ha pubblicato un'interessante intervista all'ex ct Marcello Lippi:" Dei giovani mi piace molto Cristante si inserisce molto bene e crea 4-5 occasioni a partita. Poi apprezzo Pellegrini, Chiesa, Bernardeschi. Barella, ma a patto che contenga il suo nervosismo. E Caldara, serio, giusto: mi piace come si esprime."