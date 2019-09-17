Lippi: "Ho fiducia nella Fiorentina nonostante la partenza. Castrovilli? Ha qualità"

Grande ospite di Maracanà, a TMW Radio: l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi. Ecco le sue parole su Fiorentina-Juventus e su Castrovilli: "La Fiorentina ha fatto una buonissima partita, la Juve è un...

Grande ospite di Maracanà, a TMW Radio: l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi. Ecco le sue parole su Fiorentina-Juventus e su Castrovilli: "La Fiorentina ha fatto una buonissima partita, la Juve è un po' indietro. E' normale, poi c'è anche il discorso del nuovo allenatore, che deve inculcare ai suoi giocatori una filosofia, che ha bisogno di tempo".

Sulla Serie A: "Mi piace molto la Lazio, nonostante lo scivolone di Ferrara. Ha ottimi giocatori. E poi ho fiducia anche nella Fiorentina, nonostante una partenza difficile. Ci sono dei giocatori giovanissimi come Castrovilli che si sta dimostrando di qualità".

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