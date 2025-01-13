Parla l'agente di Spinazzola: "Leo non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli"

L'agente Lippi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro di Leonardo Spinazzola, accostato anche alla Fiorentina

Leonardo Spinazzola è uno dei nomi accostati alla Fiorentina in questa sessione di mercato invernale. Proprio oggi, l'agente Davide Lippi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della situazione e del futuro del suo assistito. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net:

"Quando un giocatore importante come Leo trova meno spazio è normale che non è contento ed è normale si alimentino le voci di mercato. Normale anche che certe squadre si facciano avanti, lui però non ha mai messo in discussione il fatto di restare a Napoli. Se uno non gioca ci sta non essere contenti e ci sta che si possano fare delle valutazioni.

Io sono l’agente di Leonardo e sono sempre aperto ad ascoltare le situazioni. Non ho il diritto né di mettere né di togliere dal mercato un mio calciatore, questo spetta alla società. Spinazzola ha un contratto col Napoli e il suo futuro verrà valutato dalla società. Quando vedo uno come Spinazzola che sorride vuol dire che la risposta è arrivata. Il mister lo sta utilizzando, si sente di nuovo partecipe del progetto, poi il nostro lavoro lo facciamo fino al 1 febbraio".

Tenerani rivela: “La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/tenerani-rivela-la-roma-vuole-prendere-kayode-e-puo-liberare-cristante-per-la-fiorentina/284500/