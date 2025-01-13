Tenerani rivela: "La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina"

Da Cristante a Kayode in una trattativa che potrebbe nascere tra Roma e Fiorentina. Le parole di Mario Tenerani

Mario Tenerani, giornalista fiorentino, ha parlato di mercato della Fiorentina e di alcune possibilità a gennaio nel suo editoriale per Firenze Viola, queste le sue parole:

"Le indiscrezioni raccontano che la dirigenza sarebbe dell'idea di investire ancora sul centrocampo. E farebbe molto bene. Non sappiamo quanto sia cambiato il calcio, ma è sicuro che le partite si vincono e si perdono a centrocampo. Ci sono allenatori, pensiamo al nuovo 3-6-1 di Spalletti in Nazionale, che optano per la mediana extra large, contando sulle rotazioni dei centrocampisti. Alcuni ruoli ormai sono più sfumati rispetto al passato perché i calciatori scelgono in modo autonomo la posizione migliore nello spazio. Spesso tutti sanno fare un po' di tutto e nel girare quel fazzoletto di campo, sono all'occorrenza trequartisti, interni, mediani bassi ed esterni. Bove a Firenze era il paradigma di questo trasformismo.

Per noi - e non per Palladino, ci mancherebbe altro - la Fiorentina soffre molto con due soli interpreti nel mezzo, in particolare dopo l'uscita di Bove. Folorunsho è un fulgido esempio della elasticità mentale nel districarsi con disinvoltura in quel settore. Palladino lo ha preso per sostituire Edoardo e l'ex napoletano partirà da sinistra pronto a scivolare al centro, prestando soccorso ad Adli e Cataldi (anche se quest'ultimo stasera sarà assente). Corretto che gli uomini mercato della Fiorentina cerchino un altro elemento perché la mediana deve essere rinforzata. Occorrono più chili e centimetri dove la battaglia è più aspra. Nomi? Poiché la Roma dalla scorsa estate cerca Kayode, può mettere sul piatto della bilancia Cristante, in uscita dalla Capitale. Esperto, fisicamente importante, un po' lento, ma pensatore.

Certo uno come Frendrup (anche se non dotato di struttura straripante) che ieri ha steso il Parma intrigherebbe di più. Costa troppo? Tra i 15 e i 20 milioni, vero, non sono pochi. Ma i club viola deve puntare forte su questo mercato per sperare di andare in Champions. Il tempo delle mezze scelte deve essere spazzato via, adesso ci vogliono giocatori di spessore se si intende innalzare il livello qualitativo della squadra. Certo, se partisse Kayode ci vorrebbe un sostituto naturale: sempre nella Roma - piazza verso la quale Pradè ha sempre avuto una rilevante attenzione - ci potrebbe essere l'alternativa a Kayode, Zalewski. Il suo nome era già circolato ad agosto come possibile obiettivo viola.

Nonostante i mal riusciti tentativi di depistaggio, Pablo Marì continua ad avere molte probabilità di vestire la maglia viola. Prima affronterà la Fiorentina in campo e già da martedì potrà pensare al trasferimento sotto il Cupolone, riabbracciando Palladino suo indiscutibile mentore. Centrale affidabile, esperto, può fare comodo anche perché il gruppo dei difensori viola presenta alcuni punti interrogativi. Pongracic da mister mercato è diventato un mistero che speriamo Palladino possa disvelare quanto prima; Moreno ha in tasca solo 6 gettoni generali dall'estate ad oggi e ancora non possiamo formulare un giudizio anche se, va detto, col Napoli, al netto dell'errore sul rigore, ha disputato una buona gara; infine Valentini, sbarcato pochi giorni fa da Buenos Aires e che quindi necessita di un periodo di ambientamento, auguriamoci breve. Ecco perché Pablo Marì serve."

DI CANIO ATTACCA NICO GONZALEZ, LE SUE PAROLE

https://www.labaroviola.com/di-canio-attacca-nico-alla-fiorentina-lottava-per-lottavo-posto-nelle-finali-e-sempre-mancato/284488/