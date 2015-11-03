Notizie Tenerani Fiorentina

Tenerani: "Lo spettro della B incombe ma ci sono segnali di ripresa. Pioli deve invertire la rotta"
06 ottobre 2025 17:41
Tenerani sicuro: “La Fiorentina ha comprato buoni giocatori ma manca il colpo che ti fa fare la differenza”
24 settembre 2025 18:16
Tenerani rivela: "La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina"
13 gennaio 2025 14:47
Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"
30 dicembre 2024 15:28
Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"
18 gennaio 2022 16:47
Tenerani: "Il Torino non vale la Fiorentina. La squadra viola non è proprio partita da Firenze"
11 gennaio 2022 15:26
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