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Notizie Tenerani Fiorentina

Tenerani: "Lo spettro della B incombe ma ci sono segnali di ripresa. Pioli deve invertire la rotta"

06 ottobre 2025 17:41

Tenerani sicuro: “La Fiorentina ha comprato buoni giocatori ma manca il colpo che ti fa fare la differenza”

24 settembre 2025 18:16

Tenerani rivela: "La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina"

13 gennaio 2025 14:47

Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"

30 dicembre 2024 15:28

Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"

18 gennaio 2022 16:47

Tenerani: "Il Torino non vale la Fiorentina. La squadra viola non è proprio partita da Firenze"

11 gennaio 2022 15:26

Tenerani: "Se Vlahovic non accetta 10 milioni all'anno vuol dire che non vuole più stare in Italia"

04 gennaio 2022 15:35

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