Tenerani: “Se Vlahovic non accetta 10 milioni all’anno vuol dire che non vuole più stare in Italia”

Mario Tenerani, giornalista fiorentino, ha parlato a TMW Radio della situazione riguardo il rinnovo di Dusan Vlahovic, le sue parole

“Barone ha parlato del nuovo incontro a fine novembre dove sono andati a raddoppiare le richieste gli agenti del giocatore. Un piccolo spiraglio ieri c’era stato, oggi non più. C’è una situazione che è stata marchiata a fuoco dalla Fiorentina, c’è rottura totale. Dall’altra Vlahovic ha cominciato a segnare a raffica, si è comportato da professionista esemplare. Sono due storie diverse. Escludo che dopo oggi ci possano essere riaperture. Commisso ha detto che ha rifiutato 5 milioni netti, quindi vuol dire che gli hanno chiesto 10. Chi può pagarli oggi in Italia? Non è più da calcio italiano. Il tema è capire se la squadra che offrirà di più sarà quella dove vuole andare Vlahovic” conclude Tenerani.