Tenerani rivela: "Chiesa alla Fiorentina non è inventata. La società viola ci pensa da quest'estate"

Chiesa può ritornare alla Fiorentina a gennaio? L'ipotesi circola da alcuni mesi, ne ha parlato Mario Tenerani

Il giornalista Mario Tenerani, nel suo editoriale per Firenze Viola, ha parlato di un possibile Federico Chiesa che potrebbe tornare alla Fiorentina a gennaio, queste le sue parole su questa ipotesi:

C'è una vocina che gira da un po' e che narra di una pista viola verso Chiesa. Verrebbe da dire che è fantacalcio... Invece forse non si tratta solo di una fiaba di gennaio, come tante, per altro, ce ne sono. Pare che la Fiorentina ci pensi davvero e non solo da ora. Nella scorsa estate ci sarebbero state esplorazioni sotto traccia, mentre adesso ci sarebbe qualcosa di più. C'è un ostacolo, però, non semplice da superare: l'ingaggio. A Liverpool, dove la sua esperienza è già al capolinea, Chiesa percepisce un ingaggio netto di poco inferiore ai 7 milioni di euro. Completamente fuori dalla portata della società viola. Senza dimenticare come si sono lasciate le parti nel 2020 alla fine del mercato estivo, prolungato causa Covid. Salutò Firenze con un palo preso contro la Samp al Franchi e con la fascia al braccio. Ma le polemiche furono roventi. Su Chiesa ci sarebbero in pressing anche Milan e Napoli. Tutto complicato, ma Chiesa non è solo un'idea...

LA CHIAMATA DI COMMISSO NELLO SPOGLIATOIO DELLO JUVENTUS STADIUM

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