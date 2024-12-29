La chiamata di Commisso nello spogliatoio, complimenti a Palladino per la rimonta e non aver mollato

Dopo il pareggio contro la Juventus arrivato nei minuti finali, il presidente Commisso ha telefonato nello spogliatoio viola dello Juventus Stadium, ha parlato con Palladino, si è complimentato per la...

Dopo il pareggio contro la Juventus arrivato nei minuti finali, il presidente Commisso ha telefonato nello spogliatoio viola dello Juventus Stadium, ha parlato con Palladino, si è complimentato per la bella prestazione, per non aver mai mollato dopo i due gol bianconeri, per aver provato a giocare sempre in tutta la partita. Commisso è rimasto notevolmente impressionato dalla reazione ed ha apprezzato la risposta dopo le ultime prestazioni ed è davvero molto soddisfatto ed ha esteso i complimenti a tutta la squadra.

THURAM SPIEGA IL MOTIVO DELLE SUE ESULTANZE

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