Thuram: "Ho esultato con il violino perchè avevo visto che lo aveva fatto Tevez contro la Fiorentina"

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-2 casalingo contro la Fiorentina.Quello che ti chiedeva il mister l'hai fatto, essendo più libero di inserir...

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 2-2 casalingo contro la Fiorentina.

Quello che ti chiedeva il mister l'hai fatto, essendo più libero di inserirti.

"Stasera ero più libero, conosco meglio i miei compagni e lo stadio. Il mister mi chiede queste giocate, spero di continuare così".

La tua esultanza?

"Non ne ho una, non ho l'abitudine di fare gol. Il primo era l'esultanza di mio fratello, il secondo ho imitato un'esultanza di Tevez contro la Fiorentina".

Ti ha già scritto papà?

"Non ho guardato il telefono ancora".

Cosa serve per vincere uno scontro diretto?

"Dobbiamo tenere il pallone meglio quando siamo in vantaggio e giocare con fiducia e personalità, perché abbiamo giocatori per fare questo. Partite come questa ti fanno apprendere".

LE PAROLE DI PARISI DOPO LA PARTITA CONTRO LA JUVENTUS

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