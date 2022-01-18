Tenerani: "Roma e Lazio hanno iniziato il campionato per andare in Europa, la Fiorentina no"

Mario Tenerani ha parlato il giorno dopo la meravigliosa vittoria della Fiorentina in casa contro il Genoa

Il giornalista Mario Tenerani ha parlato a TMW Radio, queste le parole del giornalista fiorentino: "Le romane sono partite per andare in Europa, la Fiorentina no. Se ci dovesse andare sarebbe un miracolo calcistico. La Fiorentina ha un pregresso di tre anni molto brutti, ora va bene, Italiano sta facendo un lavoro formidabile. Non è solo la Fiorentina di Vlahovic. Ha affrontato tre squadre in difficoltà è ha capitalizzato al meglio. Sta volando e domenica un altro test interessante, perché il Cagliari nelle ultime settimane ha cambiato volto".

Che ne pensa delle battaglie di Commisso?

"E' un uomo di successo, ha 71 anni e non credo che si possa cambiare il carattere. A lui non tornano tante cose italiane. Ci sono cose che non vanno nel calcio italiano, questo è vero. Non ho speranze però che possa cambiare modalità di azione verbale, sono differenti dalle nostre".

Come finirà il caso Vlahovic?

"Il corteggiamento dell'Arsenal è forte, la Fiorentina ha ufficialmente dichiarato che è pronta a venderlo a gennaio. La Fiorentina è soddisfatta dell'offerta dell'Arsenal ma non mi risulta che il giocatore voglia andare via a gennaio e all'Arsenal. Si andrà verso un periodo di grande turbolenza, perché gli agenti hanno fatto capire di voler andare via a zero e alla Fiorentina questo non può andar bene. Per il momento il giocatore sta reagendo a questa situazione con grande maturità".

BUCCHIONI PARLA DI VLAHOVIC, COMMISSO E ACERBI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-vlahovic-ha-sbagliato-calcio-italiano-infastidito-da-commisso-acerbi-viola-perche-no/161823/