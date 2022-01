Bucchioni: “Vlahovic ha sbagliato, calcio italiano infastidito da Commisso. Acerbi viola? Perchè no”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina il giorno dopo della straordinaria vittoria contro il Genoa, le sue parole

“Siamo tutti su di giri, erano 30 anni che non vedevamo una Fiorentina cosi. Stamattina ho fatto arrabbiare anche i tifosi dell’Arsenal perchè ho detto che Vlahovic vuole una squadra più vincente in questo momento e hanno ironizzato su di me, ma ci sta (ride ndr). Undici gol in due partite, un qualcosa di straordinario quello che sta facendo la Fiorentina.

Il cucchiaio di Vlahovic? “Eravamo in un momento delicato della partita, il cucchiaio ha un coefficiente di difficoltà superiore del normale, siamo anche in un momento delicato della sua storia a Firenze, io avrei evitato anche se dimostra una personalità debordante di questo ragazzo”

Società più unita? “Già dalla scelta di Italiano la dirigenza si è compattata, i risultati arrivano perchè tutti remano dalla stessa parte, solo lo scorso anno la scelta di Iachini aveva diviso un po, quest’anno ci sono margini di miglioramento importanti perchè questo è un gioco che migliora giocando”

Le soste penalizzano la Fiorentina? “Italiano sta facendo benissimo ma non era abituato a non gestire le assenze nelle soste per le nazionali, ma il problema dei giocatori che vanno via durante le soste è un problema di tutte le grandi squadre. Su questo dobbiamo crescere, lo stesso Italiano deve crescere perchè è un tecnico giovane. Lo stesso ko di Torino è stato oggetto di riflessione per Italiano”

Le parole di Commisso sul Franchi? “Quelle di Commisso sono un monito per tutti che si può racchiudere in un “Lasciatemi lavorare”, la sensazione è che il calcio italiano sia infastidito da Commisso, io spero che lui sia solo la punta dell’iceberg di tanti presidenti di serie A che si stanno iniziano a ribellare a tante cose”

Acerbi come possibile rinforzo per la Fiorentina? Perchè no, si tratta di un difensore di grande valore che con Sarri non si sta trovando bene, alla Fiorentina serve un difensore di grande personalità che probabilmente manca dai tempi di Gonzalo”

