Rebic mette le mani in faccia all’arbitro ma non viene squalificato, Borja Valero prese 4 giornate

L’arbitro Marco Serra ha appena fischiato il calcio di punizione che manda su tutte le furie il Milan. Il direttore di gara commette un grave errore: sanziona l’intervento su Ante Rebic e non concede la norma del vantaggio, rendendo nulli il tiro e il gol di Messias contro lo Spezia. Sarebbe stata la rete del 2-1, della possibile vittoria considerato il recupero agli sgoccioli, s’è trasformata nello psicodramma che ha coinvolto tutti sia pure con sfumature differenti quando Gyasi ha siglato l’1-2: dai calciatori del ‘diavolo’ fino al fischietto e ai vertici dell’Aia (che si sono scusati con il club rossonero per quell’episodio increscioso). Uno sbaglio che nemmeno il Var poteva correggere alla luce della dinamica dell’azione e del regolamento indicato dal protocollo. Uno sbaglio che aggiunge zavorra nella corsa scudetto della squadra di Pioli.

È il momento chiave della partita. La sequenza degli eventi è scandita da alcune istantanee di quella fase convulsa: Serra mette una mano vicino all’auricolare per ascoltare meglio ciò che gli viene detto dalla cabina di regia (fischio è avvenuto prima che la palla calciata da Messias varchi la linea di porta), si dispiace e si scusa con i calciatori rossoneri; Pioli volta le spalle al campo e fa un gesto di stizza eloquente; i giocatori formano un capannello intorno al direttore di gara. È in questo frangente che il protagonista diventa l’attaccante croato.

Ante Rebic affronta l’arbitro Serra dopo il discusso episodio del mancato vantaggio concesso al Milan. Rebic arriva faccia a faccia con Serra. È comprensibilmente nervoso, si avvicina d’impeto al direttore di gara ma contiene slancio e rabbia. Mette entrambe le mani sulle spalle poi sul viso del fischietto e sorride in maniera comprensiva. Come a dirgli: ma cosa hai combinato? L’arbitro ammette lo sbaglio clamoroso ma può nulla, sul ribaltamento di fronte avverrà l’imponderabile: Gyasi realizza il raddoppio (1-2) decisivo e Serra avverte sulle proprie spalle tutto il peso di una decisione avventata, che gli costerà diversi turni di stop e rappresenta una macchia sulla carriera.

Ricordiamo che per lo stesso motivo il calciatore della Fiorentina Borja Valero per avere toccato nella sfida contro il Parma di alcuni anni fa la spalla dell’arbitro Gervasoni. Il giocatore della Fiorentina fu accusato di aver spinto l’arbitro e il giudico sportivo in base al referto dette 4 giornate al centrocampista della Fiorentina.

Le due situazioni – quella di Rebic e del sindaco viola – non sono assimilabili a cominciare da un particolare: nei confronti della punta croata non c’è stato alcun provvedimento disciplinare (nessun cartellino è stato estratto per proteste) e lo stesso arbitro Serra ha ammesso pubblicamente, in campo, di aver sbagliato e si è scusato. Lo riporta Fanpage.it

