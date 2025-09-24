Tenerani sicuro: “La Fiorentina ha comprato buoni giocatori ma manca il colpo che ti fa fare la differenza”

Il giornalista Mario Tenerani ha approfondito il momento non positivo della Fiorentina e del mister Stefano Pioli.

Il noto giornalista viola Mario Tenerani è intervenuto su RadioSportiva per rispondere ad alcune domande riguardanti le critiche all’allenatore viola Stefano Pioli per i risultati che stentano ad arrivare ed ha inoltre analizzato il mercato estivo.

Alla domanda sul problema dell’inizio viola ha risposto: “ In questo momento faccio veramente tanta fatica a rispondere perchè non c’è una cosa che torna nella Fiorentina,troppo brutta per essere vera. Io tra l’altro ho molta stima in Pioli quindi sono pronto ad essere smentito dai fatti e spero che il mister trovi la soluzione a tutto grazie alla sua grande esperienza. Non mi sento di dire che è tutta colpa sua, anche se è chiaro che è lui alla guida tecnica ed ha fato bene a caricarsi sulle spalle tutte le responsabilità. La Fiorentina del primo tempo di domenica ha impedito di giocare al Como ma nel secondo sono rientrati svuotati …grazie anche a Fabregas che con gli ingressi di Jesus Rodriguez e Addai hanno allargato e asfaltato la Fiorentina sulle corsie”.

E’ stata costruita male la squadra questa estate? :“Siamo soltanto alla quarta giornata di campionato quindi ai tifosi più’ giovani consiglierei un po’ di prudenza anche se qualche dubbio ti viene. Soprattutto mi viene da pensare se tutti i 92 milioni spesi sul mercato siano stati spesi bene. Vedi Shom, irriconoscibile rispetto a quello di Parma. E’ un mercato che certamente manca di qualcosa. Pioli però ci ha anche ricordato che è quì per un ciclo di tre anni e che non possiamo fare tutto subito. Quello che risalta alla fine è che la Fiorentina ha comprato tanti buoni giocatori ma con tutti quei soldi non ha preso quel giocatore che faccia veramente la differenza”.

Tornando sull’allenatore,non è stato un azzardo pagare Pioli come un centravanti se poi questo è il rendimento attuale? :”Si però come avresti fatto? Pioli aveva 12 milioni netti… e non ha preteso niente pur di liberarsi e venire a Firenze. Prendi un allenatore che negli ultimi anni ha vinto lo scudetto, un secondo posto e una semifinale di Champions raggiunta. Aggiungi anche che era dai tempi di Trapattoni che a Firenze non arrivava un allenatore che aveva vinto lo scudetto. Credo che sia stata pagata la storia di Pioli”.