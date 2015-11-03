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Notizie Cristante Fiorentina

Il Messaggero riporta: "La Fiorentina ha cercato Cristante, ma il centrocampista ha rifiutato subito"

09 ottobre 2025 15:02

Oltre al danno la beffa: Cristante punisce la Fiorentina che in estate ha provato a strapparlo alla Roma

08 ottobre 2025 22:20

Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"

27 marzo 2025 22:39

Corriere Fiorentino svela: “Saltato lo scambio di prestiti Cristante-Richardson con la Roma”

04 febbraio 2025 08:42

Sky Sport: "Contatto Fiorentina-Cristante, ma i viola puntano ancora forte su Fagioli"

03 febbraio 2025 18:59

Corriere Fiorentino: “Frendrup, Fazzini e Fagioli sono troppo costosi. La Fiorentina lavora al prestito di Cristante”

28 gennaio 2025 08:28

La Nazione: "Pradè potrebbe mettere a segno 3 colpi. In arrivo Pablo Marì, occhio a Cristante"

26 gennaio 2025 13:57

Nazione: “Cristante-Fiorentina? Ostacolo ingaggio da 3 milioni netti a stagione. Situazione difficile”

25 gennaio 2025 09:18

Corriere Fiorentino: “Cristante in prestito alla Fiorentina? Sì ma chi paga l’ingaggio? Si tratta con la Roma”

23 gennaio 2025 08:49

Cristante via dalla Roma? Intanto è assente alla rifinitura dei giallorossi prima della sfida di EL

22 gennaio 2025 13:39

Corriere Fiorentino: “Cristante alla Fiorentina? Operazione possibile in prestito ma solo negli ultimi giorni di mercato”

22 gennaio 2025 09:14

La Fiorentina continua a sondare la pista Bryan Cristante. Gradimento da parte del calciatore, ma ha un ingaggio elevato

21 gennaio 2025 21:33

Bucchioni: "La gestione di Kayode è un errore di Palladino. Cristante farebbe comodo alla Fiorentina"

21 gennaio 2025 14:35

Nazione: “Cristante alla Fiorentina? L’ingaggio piuttosto alto è un ostacolo per i viola”

21 gennaio 2025 08:37

Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”

20 gennaio 2025 08:49

Corriere dello Sport: "Richardson vuole giocare di più, valuta l'addio. Sondaggio per Cristante"

19 gennaio 2025 10:09

Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"

18 gennaio 2025 10:12

Di Marzio: "Sondaggio Fiorentina per Cristante. Non c'è una vera e propria trattativa ma è nella lista"

17 gennaio 2025 23:59

Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”

15 gennaio 2025 10:05

Corriere dello Sport: “Frendrup e Fagioli? Complicati, costano troppo. Ma occhio a Cristante”

14 gennaio 2025 09:17

Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”

14 gennaio 2025 08:43

Pruzzo: "La Fiorentina farebbe un buon affare a prendere Cristante. Grande professionista"

13 gennaio 2025 15:00

Tenerani rivela: "La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina"

13 gennaio 2025 14:47

Corriere dello Sport: “Cristante nuova idea per il centrocampo della Fiorentina. Ma occhio a Fazzini”

13 gennaio 2025 08:25

Per il post Bove la Fiorentina pensa a Cristante. L'opzione potrebbe essere prestito con diritto o obbligo di riscatto

24 dicembre 2024 12:38

L'Olimpico riempie di fischi la Roma, Pellegrini e Cristante presi di mira. Dura contestazione dei tifosi

22 settembre 2024 19:19

Corriere Fiorentino: "Fiorentina tra Cristante e Bove per il centrocampo, in rotta con De Rossi"

30 agosto 2024 09:27

Corriere Fiorentino: "Tentativo Fiorentina per Cristante ma l'ostacolo è il maxi ingaggio"

29 agosto 2024 09:17

Rissa sfiorata in casa Roma, De Rossi e Cristante quasi alle mani, lite furiosa in allenamento. La ricostruzione

28 agosto 2024 20:38

TMW, Fiorentina interessata a Cristante, ma la Roma chiede 25 milioni. Affare difficile

12 giugno 2021 12:02

Leggo, Cristante è il primo nome che vuole Gattuso per la sua Fiorentina. La Roma vuole 25 milioni

26 maggio 2021 13:54

La Roma compra Cristante dall'Atalanta per 30 milioni di euro più bonus

06 giugno 2018 21:36

La Roma piomba su Cristante. Abbandonata la pista Badelj

21 marzo 2018 13:14

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