Notizie Cristante Fiorentina

Il Messaggero riporta: "La Fiorentina ha cercato Cristante, ma il centrocampista ha rifiutato subito"
09 ottobre 2025 15:02
Oltre al danno la beffa: Cristante punisce la Fiorentina che in estate ha provato a strapparlo alla Roma
08 ottobre 2025 22:20
Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"
27 marzo 2025 22:39
Corriere Fiorentino svela: “Saltato lo scambio di prestiti Cristante-Richardson con la Roma”
04 febbraio 2025 08:42
Sky Sport: "Contatto Fiorentina-Cristante, ma i viola puntano ancora forte su Fagioli"
03 febbraio 2025 18:59
Corriere Fiorentino: “Frendrup, Fazzini e Fagioli sono troppo costosi. La Fiorentina lavora al prestito di Cristante”
28 gennaio 2025 08:28
La Nazione: "Pradè potrebbe mettere a segno 3 colpi. In arrivo Pablo Marì, occhio a Cristante"
26 gennaio 2025 13:57
Nazione: “Cristante-Fiorentina? Ostacolo ingaggio da 3 milioni netti a stagione. Situazione difficile”
25 gennaio 2025 09:18
Corriere Fiorentino: “Cristante in prestito alla Fiorentina? Sì ma chi paga l’ingaggio? Si tratta con la Roma”
23 gennaio 2025 08:49
Cristante via dalla Roma? Intanto è assente alla rifinitura dei giallorossi prima della sfida di EL
22 gennaio 2025 13:39
Corriere Fiorentino: “Cristante alla Fiorentina? Operazione possibile in prestito ma solo negli ultimi giorni di mercato”
22 gennaio 2025 09:14
La Fiorentina continua a sondare la pista Bryan Cristante. Gradimento da parte del calciatore, ma ha un ingaggio elevato
21 gennaio 2025 21:33
Bucchioni: "La gestione di Kayode è un errore di Palladino. Cristante farebbe comodo alla Fiorentina"
21 gennaio 2025 14:35
Nazione: “Cristante alla Fiorentina? L’ingaggio piuttosto alto è un ostacolo per i viola”
21 gennaio 2025 08:37
Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”
20 gennaio 2025 08:49
Corriere dello Sport: "Richardson vuole giocare di più, valuta l'addio. Sondaggio per Cristante"
19 gennaio 2025 10:09
Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"
18 gennaio 2025 10:12
Di Marzio: "Sondaggio Fiorentina per Cristante. Non c'è una vera e propria trattativa ma è nella lista"
17 gennaio 2025 23:59
Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”
15 gennaio 2025 10:05
Corriere dello Sport: “Frendrup e Fagioli? Complicati, costano troppo. Ma occhio a Cristante”
14 gennaio 2025 09:17
Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”
14 gennaio 2025 08:43
Pruzzo: "La Fiorentina farebbe un buon affare a prendere Cristante. Grande professionista"
13 gennaio 2025 15:00
Tenerani rivela: "La Roma vuole prendere Kayode e può liberare Cristante per la Fiorentina"
13 gennaio 2025 14:47
Corriere dello Sport: “Cristante nuova idea per il centrocampo della Fiorentina. Ma occhio a Fazzini”
13 gennaio 2025 08:25
Per il post Bove la Fiorentina pensa a Cristante. L'opzione potrebbe essere prestito con diritto o obbligo di riscatto
24 dicembre 2024 12:38
L'Olimpico riempie di fischi la Roma, Pellegrini e Cristante presi di mira. Dura contestazione dei tifosi
22 settembre 2024 19:19
Corriere Fiorentino: "Fiorentina tra Cristante e Bove per il centrocampo, in rotta con De Rossi"
30 agosto 2024 09:27
Corriere Fiorentino: "Tentativo Fiorentina per Cristante ma l'ostacolo è il maxi ingaggio"
29 agosto 2024 09:17
Rissa sfiorata in casa Roma, De Rossi e Cristante quasi alle mani, lite furiosa in allenamento. La ricostruzione
28 agosto 2024 20:38
TMW, Fiorentina interessata a Cristante, ma la Roma chiede 25 milioni. Affare difficile
12 giugno 2021 12:02
Leggo, Cristante è il primo nome che vuole Gattuso per la sua Fiorentina. La Roma vuole 25 milioni
26 maggio 2021 13:54
La Roma compra Cristante dall'Atalanta per 30 milioni di euro più bonus
06 giugno 2018 21:36
La Roma piomba su Cristante. Abbandonata la pista Badelj
21 marzo 2018 13:14
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