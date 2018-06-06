La Roma compra Cristante dall'Atalanta per 30 milioni di euro più bonus

Bryan Cristante la prossima stagione vestirà la maglia della Roma: nei forzieri dell'Atalanta confluiscono 30 milioni di euro comprensivi di bonus. Nessuna contropartita tecnica è stata inserita nella...

Bryan Cristante la prossima stagione vestirà la maglia della Roma: nei forzieri dell'Atalanta confluiscono 30 milioni di euro comprensivi di bonus. Nessuna contropartita tecnica è stata inserita nella trattativa. Il giocatore in serata (19.10) atterrerà a Fiumicino per sostenere visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà alla società giallorossa.

Dopo i 9 gol del campionato di erie A 2017/2018 Bryan Cristante ha dunque spiccato il volo verso un grande club, doppo la fugace esperienza con la casa madre del Milan, che lo scaricò nell'estate del 2014 accettando l'offerta di 6 milioni di euro del Benfica. Dopo aver deluso in Portogallo e non aver lasciato traccia con le maglie di Palermo e Pescara, il centrocampista dalle spiccate doti offensive è rinato sotto l'egida di Gasperini a Bergamo, tanto da meritarsi le attenzioni di mezza Serie A.

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