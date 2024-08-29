Corriere Fiorentino: "Tentativo Fiorentina per Cristante ma l'ostacolo è il maxi ingaggio"

Operazione complicata, alla Roma prende 4 milioni a stagione

Con la partenza di Amrabat, la Fiorentina perderebbe un titolare a un giorno dalla fine del mercato. Detto che molti nomi già seguiti potrebbero tornare d’attualità, come nel caso di Thorstvedt del Sassuolo o Bove della Roma, l’idea che si sta facendo largo è quella di un tentativo per Bryan Cristante, elemento duttile che il tecnico accoglierebbe più che volentieri. Un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto per l’ingaggio del giallorosso che si attesta intorno ai 4 milioni di euro, ma che la Fiorentina potrebbe tener di conto in una chiusura di mercato in cui è impossibile escludere qualsiasi scenario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-nella-notte-contatti-tra-fiorentina-e-dinamo-zagabria-per-capire-se-baturina-verra-liberato/266001/