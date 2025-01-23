Corriere Fiorentino: “Cristante in prestito alla Fiorentina? Sì ma chi paga l’ingaggio? Si tratta con la Roma”
Riflessioni Fiorentina su Cristante
Bryan Cristante, del giocatore della Roma si parlerà probabilmente solo a ridosso della chiusura delle trattative (i viola pensano a un prestito ma va chiarito l'aspetto legato all'ingaggio da 3 milioni del giallorosso).
Con lo stop alla trattativa per Cher Ndour, la Fiorentina virerà su altri obiettivi per rinforzare il proprio centrocampo. Per quanto riguarda le cessioni, Kouamè non è troppo convinto dallo spazio che troverebbe nel Torino, con conseguente raffreddamento dello scambio con Sanabria, neppure Ikoné gradirebbe il trasferimento al Paris Fc (su di lui c'è Trabzonspor). Lo scrive il Corriere Fiorentino.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-ngonge-concorrenza-lazio-e-bologna-ostacolo-conte/285904/