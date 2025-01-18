Corriere dello Sport: "Stallo col Monza per Marì-Bondo. La Fiorentina pensa a Cristante"

Le caratteristiche di Cristante corrispondono a quanto richiesto da Palladino

Pablo Marì non è ancora tramontato per la Fiorentina. Il difensore del Monza continua a piacere tanto a Raffaele Palladino che spinge per averlo con sé a Firenze, tuttavia manca la quadra con la società brianzola. Per dirla tutta, Adriano Galliani conserva la speranza di poterlo trattenere almeno fino a giugno per provare a raggiungere la salvezza. Stesso discorso per Warren Bondo che interessa alla Fiorentina per rinforzare una mediana difettosa ultimamente. Il sogno in questo senso si chiama Morten Frendrup, sul quale c'è il muro del Genoa che chiede una cifra troppo alta. In estate la dirigenza viola ci riproverà.

Da non sottovalutare la situazione di Bryan Cristante della Roma, le cui caratteristiche tecniche e fisiche corrisponderebbero perfettamente al prototipo di centrocampista chiesto da Raffaele Palladino. E cioè tutto motore e intensità. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-man-e-lalternativa-pronti-12-milioni-piu-bonus-per-il-parma-prossima-settimana-decisiva/285148/