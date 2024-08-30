Corriere Fiorentino: "Fiorentina tra Cristante e Bove per il centrocampo, in rotta con De Rossi"

La Fiorentina ha fino a mezzanotte per completare la rosa

Ultimo giorno di calciomercato. La Fiorentina ha fino a mezzanotte per completare la rosa con gli ultimi ritocchi. La zona bisognosa di investimenti è il centrocampo, con Amrabat destinato a partire. Per quanto riguarda il mercato in entrata la Fiorentina sta sondando vari nomi. Piacciono Bove e Cristante della Roma, in rotta con De Rossi. Mentre sulla trequarti Baturina della Dinamo Zagabria è un nome davvero concreto, anche se i 20 milioni richiesti dal club croato sono davvero tanti per la dirigenza viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.