Corriere dello Sport: “Frendrup e Fagioli? Complicati, costano troppo. Ma occhio a Cristante”

Fiorentina a caccia di un centrocampista che dia intensità e sostanza

Il primo obiettivo della Fiorentina è un centrocampista di sostanza. I viola cercano un giocatore che dia intensità a un reparto in difficoltà e che intanto è stato rinforzato con l'innesto di Michael Folorunsho. Il profilo ideale è quello di Morten Frendrup, anche se in questo momento appare complicato per via del costo molto alto del suo cartellino (almeno venti milioni). Stesso discorso per Nicolò Fagioli, dalla cui cessione la Juventus vorrebbe monetizzare il più possibile. Più defilato il trentaseienne Nemanja Matic. Altro nome da tenere presente è Warren Bondo del Monza, che però piace anche a Milan, Atalanta e Inter. Occhio a Bryan Cristante della Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport

https://www.labaroviola.com/nazione-la-roma-vuole-kayode-alla-fiorentina-uno-tra-soule-e-cristante-a-scelta-di-palladino/284598/#google_vignette