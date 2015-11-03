Labaro Viola

Notizie Frendrup Fiorentina

Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina?

29 aprile 2026 14:37

Frendrup rivela: “Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa”

12 settembre 2025 16:01

Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

29 agosto 2025 16:33

Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"

18 agosto 2025 14:32

La Gazzetta dello Sport riporta: "Frendrup è l'obiettivo dell'Inter, la Fiorentina è defilata per lui"

28 luglio 2025 18:19

Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"

22 luglio 2025 16:29

Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"

13 luglio 2025 09:19

Presidente Genoa, Sucu: “Frendrup può partire. Gud? Venduto per inscriversi al campionato”

12 luglio 2025 11:10

Gazzetta: “Il Parma chiede minimo 20 milioni per Bernabé. Frendrup? Il Parma vuole 20 milioni”

03 luglio 2025 08:45

Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”

30 giugno 2025 08:34

La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"

28 giugno 2025 09:53

Tuttosport rivela: "La Fiorentina vuole Frendrup, ci proverà con il Genoa inserendo contropartite"

28 giugno 2025 09:30

Corriere dello Sport: “Rios e Frendrup nel mirino della Fiorentina: l’ostacolo per entrambi è l’alto cartellino”

28 giugno 2025 09:00

Corriere dello Sport: “Rovella e Frendrup piacciono molto a Pradè. Ma hanno costi alti”

26 giugno 2025 08:40

Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”

21 giugno 2025 09:35

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Frendrup ma affare complicato, il Genoa chiede più di 20 milioni”

19 giugno 2025 11:32

Nazione: “Fiorentina su Ricci ma affare complicato. Frendrup? Servono almeno 25 milioni”

16 giugno 2025 09:04

Gazzetta: "Alla Fiorentina piace Frendrup ma il Genoa chiede almeno 20 milioni"

13 giugno 2025 10:22

Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer

13 giugno 2025 08:22

Sentite Gazzetta: “La Fiorentina studia il doppio colpo a centrocampo. Nel mirino c’è Frendrup”

12 giugno 2025 08:38

Il Corriere dello Sport riporta: "Casting per la mediana va avanti, dal sogno Frendrup a Fagioli"

26 gennaio 2025 18:48

Corriere dello Sport: “Frendrup resta il sogno. Fazzini partirebbe in prestito con obbligo. Anche Fagioli sul taccuino”

26 gennaio 2025 09:47

Corriere dello Sport: “Frendrup il sogno proibito. Bondo e Ndour restano piste vive. Richardson verso l’addio”

22 gennaio 2025 08:50

Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole Frendrup, sta provando a convincere il Genoa. Cristante l’alternativa”

20 gennaio 2025 08:44

Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”

17 gennaio 2025 08:37

Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”

15 gennaio 2025 08:57

Corriere dello Sport: “Frendrup e Fagioli? Complicati, costano troppo. Ma occhio a Cristante”

14 gennaio 2025 09:17

Corriere Fiorentino: “Frendrup? Costa 30 milioni, troppo. Matic? Concorrenza Como e ingaggio elevato”

13 gennaio 2025 09:22

Corriere dello Sport: “Frendrup? Il Genoa chiede più di 20 milioni. L’affondo rimandato a giugno?”

13 gennaio 2025 08:23

TMW, la Fiorentina vuole un altro centrocampista: sogno Frendrup. Piace anche Bondo

12 gennaio 2025 15:30

Corriere dello Sport: “Frendrup è il sogno della Fiorentina ma l’assalto dei viola ci sarà in estate”

12 gennaio 2025 10:00

Corriere Fiorentino: “La Fiorentina è tornata alla carica per Frendrup ma il Genoa gli ha chiuso la porta in faccia”

11 gennaio 2025 09:48

Ferrari: "Abbiamo tanti ottimi difensori e per Pablo Marì non c'è nulla, Frendrup è impossibile"

10 gennaio 2025 12:41

Di Marzio: "Fiorentina, fatto un nuovo tentativo per Frendrup, ma per il Genoa a gennaio è incedibile"

09 gennaio 2025 23:50

Di Marzio: “Il Genoa ha deciso di non vendere Frendrup a Gennaio, è stato tolto dal mercato”

30 dicembre 2024 11:39

Nazione svela: “La Fiorentina ha parlato un paio di volte con il Genoa per Frendrup. Ma costa 20 milioni”

30 dicembre 2024 10:18

Pedullà: "Il Genoa non vuole privarsi di Frendrup e chiede 25 milioni, piace molto all'Atalanta"

28 dicembre 2024 12:01

Nazione: "Frendrup-Fiorentina affare complicato. Il Genoa chiede ameno 20 milioni"

28 dicembre 2024 09:33

TMW scrive: "Frendrup interessa alla Fiorentina, ma sono troppi i 20 milioni chiesti dal Genoa"

26 dicembre 2024 12:16

Corriere Fiorentino: “Frendrup e Fazzini nel mirino della Fiorentina, il Genoa chiede 20 milioni, l’Empoli 15”

23 dicembre 2024 08:40

Corriere Fiorentino: “Palladino vuole un centrocampista, per Frendrup servono 20 milioni. Fazzini? 18. Resiste pista Folorunsho”

21 dicembre 2024 09:43

Parla l'agente di Frendrup: "Fiorentina? Il contesto giusto per lui. Con Palladino potrebbe far bene"

18 dicembre 2024 19:26

Pedullà: "La Fiorentina tra le squadre che hanno apprezzato Frendrup, all'Atalanta però piace di più"

17 dicembre 2024 11:37

Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti viola. Sottil? Ad oggi la Fiorentina non può farne a meno"

13 dicembre 2024 19:43

Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

10 ottobre 2024 19:01

Archivio

Esplora l'archivio di Frendrup

Sett. 18
Sett. 37 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 4 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 41