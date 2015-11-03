Notizie Frendrup Fiorentina

Il Secolo XIX annuncia: "Frendrup vuole lasciare il Genoa in estate" Ritorno di fiamma della Fiorentina?
29 aprile 2026 14:37
Frendrup rivela: “Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa”
12 settembre 2025 16:01
Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"
29 agosto 2025 16:33
Bocci: "Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2"
18 agosto 2025 14:32
La Gazzetta dello Sport riporta: "Frendrup è l'obiettivo dell'Inter, la Fiorentina è defilata per lui"
28 luglio 2025 18:19
Pedullà su Frendrup: "Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta"
22 luglio 2025 16:29
Nazione rivela: "La prossima settimana Pradè farà un nuovo tentativo per Bernabé. Piacciono Asllani e Frendrup"
13 luglio 2025 09:19
Presidente Genoa, Sucu: “Frendrup può partire. Gud? Venduto per inscriversi al campionato”
12 luglio 2025 11:10
Gazzetta: “Il Parma chiede minimo 20 milioni per Bernabé. Frendrup? Il Parma vuole 20 milioni”
03 luglio 2025 08:45
Corriere dello Sport: “Frendrup e Rios osservati speciali dalla Fiorentina. Ostacolo prezzo, costano 30 milioni”
30 giugno 2025 08:34
La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"
28 giugno 2025 09:53
Tuttosport rivela: "La Fiorentina vuole Frendrup, ci proverà con il Genoa inserendo contropartite"
28 giugno 2025 09:30
Corriere dello Sport: “Rios e Frendrup nel mirino della Fiorentina: l’ostacolo per entrambi è l’alto cartellino”
28 giugno 2025 09:00
Corriere dello Sport: “Rovella e Frendrup piacciono molto a Pradè. Ma hanno costi alti”
26 giugno 2025 08:40
Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”
21 giugno 2025 09:35
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Frendrup ma affare complicato, il Genoa chiede più di 20 milioni”
19 giugno 2025 11:32
Nazione: “Fiorentina su Ricci ma affare complicato. Frendrup? Servono almeno 25 milioni”
16 giugno 2025 09:04
Gazzetta: "Alla Fiorentina piace Frendrup ma il Genoa chiede almeno 20 milioni"
13 giugno 2025 10:22
Per il Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina è interessata a Frendrup dal Genoa e Bennacer
13 giugno 2025 08:22
Sentite Gazzetta: “La Fiorentina studia il doppio colpo a centrocampo. Nel mirino c’è Frendrup”
12 giugno 2025 08:38
Il Corriere dello Sport riporta: "Casting per la mediana va avanti, dal sogno Frendrup a Fagioli"
26 gennaio 2025 18:48
Corriere dello Sport: “Frendrup resta il sogno. Fazzini partirebbe in prestito con obbligo. Anche Fagioli sul taccuino”
26 gennaio 2025 09:47
Corriere dello Sport: “Frendrup il sogno proibito. Bondo e Ndour restano piste vive. Richardson verso l’addio”
22 gennaio 2025 08:50
Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole Frendrup, sta provando a convincere il Genoa. Cristante l’alternativa”
20 gennaio 2025 08:44
Corriere dello Sport: “Si complica la ricerca di un mediano. Frendrup costa troppo, per Bondo forte concorrenza”
17 gennaio 2025 08:37
Corriere dello Sport: “Frendrup? Idea comprarlo ora e prelevarlo a giugno. Bondo? Costa 15 milioni”
15 gennaio 2025 08:57
Corriere dello Sport: “Frendrup e Fagioli? Complicati, costano troppo. Ma occhio a Cristante”
14 gennaio 2025 09:17
Corriere Fiorentino: “Frendrup? Costa 30 milioni, troppo. Matic? Concorrenza Como e ingaggio elevato”
13 gennaio 2025 09:22
Corriere dello Sport: “Frendrup? Il Genoa chiede più di 20 milioni. L’affondo rimandato a giugno?”
13 gennaio 2025 08:23
TMW, la Fiorentina vuole un altro centrocampista: sogno Frendrup. Piace anche Bondo
12 gennaio 2025 15:30
Corriere dello Sport: “Frendrup è il sogno della Fiorentina ma l’assalto dei viola ci sarà in estate”
12 gennaio 2025 10:00
Corriere Fiorentino: “La Fiorentina è tornata alla carica per Frendrup ma il Genoa gli ha chiuso la porta in faccia”
11 gennaio 2025 09:48
Ferrari: "Abbiamo tanti ottimi difensori e per Pablo Marì non c'è nulla, Frendrup è impossibile"
10 gennaio 2025 12:41
Di Marzio: "Fiorentina, fatto un nuovo tentativo per Frendrup, ma per il Genoa a gennaio è incedibile"
09 gennaio 2025 23:50
Di Marzio: “Il Genoa ha deciso di non vendere Frendrup a Gennaio, è stato tolto dal mercato”
30 dicembre 2024 11:39
Nazione svela: “La Fiorentina ha parlato un paio di volte con il Genoa per Frendrup. Ma costa 20 milioni”
30 dicembre 2024 10:18
Pedullà: "Il Genoa non vuole privarsi di Frendrup e chiede 25 milioni, piace molto all'Atalanta"
28 dicembre 2024 12:01
Nazione: "Frendrup-Fiorentina affare complicato. Il Genoa chiede ameno 20 milioni"
28 dicembre 2024 09:33
TMW scrive: "Frendrup interessa alla Fiorentina, ma sono troppi i 20 milioni chiesti dal Genoa"
26 dicembre 2024 12:16
Corriere Fiorentino: “Frendrup e Fazzini nel mirino della Fiorentina, il Genoa chiede 20 milioni, l’Empoli 15”
23 dicembre 2024 08:40
Corriere Fiorentino: “Palladino vuole un centrocampista, per Frendrup servono 20 milioni. Fazzini? 18. Resiste pista Folorunsho”
21 dicembre 2024 09:43
Parla l'agente di Frendrup: "Fiorentina? Il contesto giusto per lui. Con Palladino potrebbe far bene"
18 dicembre 2024 19:26
Pedullà: "La Fiorentina tra le squadre che hanno apprezzato Frendrup, all'Atalanta però piace di più"
17 dicembre 2024 11:37
Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti viola. Sottil? Ad oggi la Fiorentina non può farne a meno"
13 dicembre 2024 19:43
Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita
10 ottobre 2024 19:01
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