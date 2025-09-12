Frendrup rivela: “Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa”

Il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, a lungo cercato anche dalla Fiorentina, ha risposto rispetto alle voci circolate sul suo conto

Nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex obiettivo viola di mercato, Morten Frendrup, centrocampista del Genoa, ha risposto in merito alle voci che lo volevano in prossimità di una cessione: “Non ne sono stato condizionato, ho fatto l’abitudine che si possano creare situazioni simili in periodi di mercato. Sono sempre rimasto concentrato e focalizzato sul Genoa".