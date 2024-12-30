Nazione svela: “La Fiorentina ha parlato un paio di volte con il Genoa per Frendrup. Ma costa 20 milioni”
Palladino vuole un giocatore capace di colmare il vuoto lasciato da Bove
Riempire il vuoto lasciato da Edoardo Bove, è questo l'obiettivo della Fiorentina per questo mercato di gennaio. Palladino vuole un giocatore capace di ricoprire il ruolo dell'ex Roma e gli obiettivi sono tre: Folorusnho del Napoli, Fazzini dell'Empoli e Frendrup del Genoa.
Il primo è quello più abbordabile, soprattutto per il prezzo. Diverso il discoro per Fazzini che piace tanto alla Lazio e che costa 2 milioni in più dell'ex Verona. La Fiorentina punterebbe a un prestito con diritto di riscatto. Intanto però, piace anche Frendrup del Genoa. Costa 20 milioni e i dirigenti viola avrebbero parlato almeno un paio di volte con i rossoblù del giocatore. A oggi il prezzo è troppo alto per chiudere l'acquisto a tempi brevi. Per quanto riguarda le uscite invece, Martinez
Quarta si appresta a diventare un nuovo giocatore del River Plate. Il club argentino sta limando l'offerta da fare al club viola e nei prossimi giorni lascerà Firenze. Al suo posto arriverà Nicolas Valentini. Lo scrive La Nazione.
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