Bucciantini: "Frendrup piace molto ai dirigenti viola. Sottil? Ad oggi la Fiorentina non può farne a meno"

Secondo quanto detto da Marco Bucciantini a Radio Bruno, Frendrup è un nome che piace molto alla dirigenza della Fiorentina come post Bove

l giornalista e opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, affrontando il tema del possibile sostituto di Bove e analizzando lo stato di forma di Riccardo Sottil.

Sul futuro di Bove: "La Fiorentina ha come priorità Edoardo Bove e cercherà di valutare la possibilità di trattenerlo fino alla fine. Un giocatore che piace molto ai dirigenti viola è Morten Frendrup del Genoa. È un ottimo giocatore e credo che abbia le caratteristiche giuste per sostituire Bove, qualora fosse necessario. Tuttavia, va acquistato, poiché non si può sperare in un prestito di soli sei mesi. Sarebbe un eccellente investimento per il centrocampo."

Sullo stato di forma di Sottil: "Riccardo sta attraversando un momento di forma straordinario, ed è praticamente impossibile toglierlo dal campo. In ogni partita riesce a compiere giocate decisive: salta spesso l'uomo, arriva fino alla linea di fondo e, rientrando sul destro, crea occasioni importanti. Ormai, persino quando sbaglia, la palla finisce in rete."

Dott. Patrizi: "Bove può giocare in Premier, non serve la visita di idoneità. Il defibrillatore non da garanzie"

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