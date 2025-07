Pedullà su Frendrup: “Il Genoa lo cede per 20/25 milioni. Era stato sondato da Fiorentina e Atalanta”

La Fiorentina è alla ricerca di un centrocampista titolare. Alfredo Pedullà in diretta Twitch su Passione Fiorentina, si è soffermato anche sul profilo di Morten Frendrup e le richieste del Genoa per lasciar partire il danese. Queste le sue parole:

“Frendrup? Il Genoa lo cede se porti 20-25 milioni, era stato sondato dalla Fiorentina e dall’Atalanta. A quella cifra lo cedono ed è un calciatore che a me piace. Ti dà garanzie in tutte le fasi ma non è la prima scelta dei club. Il Milan e la Juve sono andati su altro non escludo che qualcuno lo possa cercare.”