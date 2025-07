La Gazzetta dello Sport riporta: “Frendrup è l’obiettivo dell’Inter, la Fiorentina è defilata per lui”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista danese del Genoa Morten Frendrup è l’obiettivo numero uno dell’Inter per rafforzare il centrocampo, si tratta di un nome avvicinato anche alla Fiorentina, ma l’Inter è in testa per il giocatore con l’inserimento di Carboni o De Winter nella trattativa e sarà difficile cercare di portarlo via ai nerazzurri che si sono messi in pole position per soddisfare la richiesta di 20 milioni del Grifone di cui è punto fermo essendo anche il miglior recuperatore palloni del campionato.