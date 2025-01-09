Di Marzio: "Fiorentina, fatto un nuovo tentativo per Frendrup, ma per il Genoa a gennaio è incedibile"
Secondo Di Marzio i viola oltre a Folorunsho avrebbero cercato di portare a Firenze anche il danese, ma il Genoa al momento non vuole trattare
La Fiorentina non si ferma sul mercato.
Dopo Valentini e Folorunsho, con quest’ultimo che svolgerà le visite mediche venerdì, il club viola è alla ricerca di altri rinforzi per puntare alla Champions League.
In particolare la squadra di Raffaele Palladino segue Morten Frendrup del Genoa, per cui ha fatto un nuovo tentativo.
Il club rossoblù ha però fatto muro, e come dichiarato negli scorsi giorni non vuole cederlo a gennaio. Bisognerà vedere in questi giorni se si arrenderà o se tutti i discorsi verranno rimandati all’estate..
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Pedullà rassicura: “Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze”
https://www.labaroviola.com/pedulla-rassicura-folorunsho-domani-probabilmente-in-serata-sara-a-firenze/284074/