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Pedullà rassicura: "Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze"

Il mediano del Napoli oggi si è allenato per l'ultima volta con la maglia azzurra, domani si metterà in viaggio verso Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2025 22:49
Pedullà rassicura: "Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze" -
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Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter ha di fatto smentito intoppi nella trattativa (già chiusa) o ritardi nell'arrivo di Michael Folorunsho a Firenze. Il Napoli infatti aspettava solo di trovare il sostituto individuato pare in queste ore nel centrocampista danese del Bournemouth Philip Billing.

Folorunsho arriverà domani a Firenze per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in maglia viola. Vedremo se sarà possibile per Palladino convocarlo già per la partita di Lunedì sera a Monza.

 

Da Bologna scrivono: “Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano”;

https://www.labaroviola.com/da-bologna-scrivono-bologna-pazza-idea-cabral-piace-a-sartori-e-ritroverebbe-italiano/284072/

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