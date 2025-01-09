Pedullà rassicura: "Folorunsho domani, probabilmente in serata, sarà a Firenze"
Il mediano del Napoli oggi si è allenato per l'ultima volta con la maglia azzurra, domani si metterà in viaggio verso Firenze
Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo Twitter ha di fatto smentito intoppi nella trattativa (già chiusa) o ritardi nell'arrivo di Michael Folorunsho a Firenze. Il Napoli infatti aspettava solo di trovare il sostituto individuato pare in queste ore nel centrocampista danese del Bournemouth Philip Billing.
Folorunsho arriverà domani a Firenze per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in maglia viola. Vedremo se sarà possibile per Palladino convocarlo già per la partita di Lunedì sera a Monza.
Da Bologna scrivono: “Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano”;
https://www.labaroviola.com/da-bologna-scrivono-bologna-pazza-idea-cabral-piace-a-sartori-e-ritroverebbe-italiano/284072/