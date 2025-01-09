Labaro Viola

Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"

Il brasiliano intriga il DS del Bologna dai tempi dell'Atalanta e con Italiano a Firenze è andato in gol con una certa regolarità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2025 22:23
Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano" -
News
Fiorentina
Bologna
Biraghi
Italiano
Cabral
Arthur
Condividi

Vincenzo Italiano e Arthur Cabral potrebbero ritrovarsi insieme? Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ipotesi è concreta. L'ex allenatore della Fiorentina non si limiterebbe al solo Cristiano Biraghi: tra i giocatori che Italiano vorrebbe portare con sé ci sarebbero anche Arthur Cabral, attualmente in forza al Benfica, e il centrocampista Arthur, ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus. Tuttavia, al momento, si tratta soltanto di suggestioni di mercato, non ancora tradotte in trattative concrete.

Sempre secondo il quotidiano bolognese, il nome di Cabral sarebbe stato espressamente indicato da Italiano. L’attaccante brasiliano, ex Basilea e Fiorentina, è seguito con interesse sia dal Bologna che dal Torino, ma piace anche a Sartori, il che potrebbe favorire un ricongiungimento con il suo vecchio tecnico.

Sky Sport: “Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly”

https://www.labaroviola.com/sky-sport-trattativa-tra-parma-e-fiorentina-si-lavora-ad-uno-scambio-tra-kayode-e-coulibaly/284060/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok