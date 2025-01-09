Da Bologna scrivono: "Bologna pazza idea Cabral, piace a Sartori e ritroverebbe Italiano"

Il brasiliano intriga il DS del Bologna dai tempi dell'Atalanta e con Italiano a Firenze è andato in gol con una certa regolarità

Vincenzo Italiano e Arthur Cabral potrebbero ritrovarsi insieme? Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’ipotesi è concreta. L'ex allenatore della Fiorentina non si limiterebbe al solo Cristiano Biraghi: tra i giocatori che Italiano vorrebbe portare con sé ci sarebbero anche Arthur Cabral, attualmente in forza al Benfica, e il centrocampista Arthur, ormai ai margini del progetto tecnico della Juventus. Tuttavia, al momento, si tratta soltanto di suggestioni di mercato, non ancora tradotte in trattative concrete.

Sempre secondo il quotidiano bolognese, il nome di Cabral sarebbe stato espressamente indicato da Italiano. L’attaccante brasiliano, ex Basilea e Fiorentina, è seguito con interesse sia dal Bologna che dal Torino, ma piace anche a Sartori, il che potrebbe favorire un ricongiungimento con il suo vecchio tecnico.

Sky Sport: “Trattativa tra Parma e Fiorentina, si lavora ad uno scambio tra Kayode e Coulibaly”

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