Corriere Fiorentino: “Frendrup? Costa 30 milioni, troppo. Matic? Concorrenza Como e ingaggio elevato”

La Fiorentina vuole regalare un altro centrocampista a Palladino

Dopo Folorunsho, l'obiettivo della Fiorentina è quello di regalare a Palladino un altro centrocampista. Palladino ha notato il calo fisico di Cataldi e forze fresche non farebbero male. Così spiegati i tentativi di Pradè per Frendrup del Genoa e Matic del Lione, due obiettivi complessi.

Il primo infatti ha un valore di 30 milioni, cifra non spendibile per la Fiorentina. Il secondo, che piace tanto anche al Como, ha costi elevati tra ingaggio e agenti. Motivo per cui la società viola starebbe virando su altri lidi, alcuni già sondati in passato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-bondo-servono-15-milioni-torna-di-moda-juric-come-vice-kean/284447/