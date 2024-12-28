Nazione: "Frendrup-Fiorentina affare complicato. Il Genoa chiede ameno 20 milioni"
La Fiorentina deve chiudere velocemente per un centrocampista, difficile Frendrup
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 09:33
Un’operazione meno fattibile porta invece ai nomi di Frendrup e Fazzini, entrambi valutati molto più. Per il giocatore del Genoa, infatti, la richiesta parte da 20 milioni. Non è escluso che la Fiorentina possa fare un grande investimento, ma al momento, considerando le tempistiche, sembra più probabile che chiuda rapidamente per un centrocampista, con una trattativa simile a quella per l’ex Hellas Verona. Lo scrive La Nazione.
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