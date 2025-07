Presidente Genoa, Sucu: “Frendrup può partire. Gud? Venduto per inscriversi al campionato”

Il presidente del Genoa, Dan Sucu, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, soffermandosi sul mercato estivo e sul possibile futuro di due pedine importanti della rosa rossoblù, Morten Frendrup e Koni De Winter.

“Non escludo una loro cessione, se dovessero arrivare offerte concrete, le prenderemo in considerazione. Quello che conta, però, è il bene del Genoa. Il nostro obiettivo non è certo spartire dividendi, ma accrescere il valore del club. Le risorse ottenute da cessioni come quella di Gudmundsson sono state utilizzate dalla precedente proprietà per esigenze urgenti, tra cui l’iscrizione al campionato 2024/2025. Al contrario, le operazioni in corso e future serviranno esclusivamente a sostenere il progetto di crescita e consolidamento del Genoa”.