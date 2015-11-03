Notizie Gudmunsoon Fiorentina

Gudmundsson continua a brillare con l'Islanda. In A non segna su azione dallo scorso Fiorentina-Juve
14 novembre 2025 09:32
Sandrelli: “Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati”
03 novembre 2025 16:52
I bonus di Gudmundsson sono giá scattati, piú di 24 milioni totali al Genoa tra prestiti riscatto e bonus
27 ottobre 2025 16:56
Lo zio di Gudmundsson rassicura: “Niente di grave, stop di due settimane”
08 settembre 2025 19:16
Presidente Genoa, Sucu: “Frendrup può partire. Gud? Venduto per inscriversi al campionato”
12 luglio 2025 11:10
Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”
27 giugno 2025 19:06
Sentite Ascari: “Riscatto di Gud? È il miglior acquisto fatto. Bravo Pradè ad avere le intuizioni giuste”
27 giugno 2025 18:56
Sentite Bonanni: "Gudmunsoon è un giocatore da Roma la Fiorentina lo deve tenere. Dzeko? Buon colpo"
16 giugno 2025 16:26
Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”
18 maggio 2025 20:33
Sentite Cecchi: “Complimenti ai tifosi del Bologna, non hanno mai mollato. Italiano merita un applauso”
15 maggio 2025 16:01
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