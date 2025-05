Palladino: “Vogliamo chiudere nei migliori dei modi. E’ stata una settimana complicata”

Intervistato da Sky Sport alla vigilia della partita, l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha commentato così il momento della squadra:

“È stata una settimana complicata, ma abbiamo cercato di preparare al meglio la gara sia dal punto di vista tecnico che mentale. Dopo un inizio difficile, segnato da delusione e amarezza, i ragazzi hanno provato a lasciarsi tutto alle spalle. Per noi questa è l’ultima partita in casa: dopo un percorso importante, vogliamo chiudere nel miglior modo possibile, dando tutto per la maglia e provando a prenderci una soddisfazione che ci permetta di restare agganciati al treno Europa. Non sarà semplice, ma speriamo in un passo falso delle nostre dirette concorrenti.

A inizio settimana ci siamo ritrovati senza Zaniolo, Beltran e Folorunsho, tutti squalificati. Kean ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo soltanto ieri, mentre Gudmundsson si è allenato solo parzialmente questa mattina. Nonostante non sia ancora al meglio, si è reso disponibile e lo ringrazio: se ce ne sarà bisogno, valuteremo se utilizzarlo in partita. È stata una settimana complessa, ma abbiamo provato soluzioni nuove e sono certo che la squadra oggi darà tutto.”