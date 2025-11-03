3 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:01

Sandrelli: "Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati"

Sandrelli: "Non vanno chieste le dimissioni a Pioli, i contratti vanno rispettati"

3 Novembre · 16:52

Aggiornamento: 3 Novembre 2025 · 16:52

di

Massimo Sandrelli ha parlato della situazione in casa Fiorentina e dell' ormai prossimo addio di Stefano Pioli.

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto il giornalista e tifoso viola Massimo Sandrelli, che ha analizzato il difficile momento che sta attraversando la Fiorentina:

«Al di là delle responsabilità di Pioli e delle scelte di mercato, quando la Fiorentina imbocca una china così pericolosa l'unica soluzione è un intervento radicale. Serve azzerare e ripartire da capo. Si è accumulato un insieme di errori, aggravati anche da un po' di sfortuna. Ma i punti, alla fine, restano quattro. Eppure tutti avevano apprezzato questo mercato, nonostante la sua precarietà.

I problemi però restano. Gudmundsson e Fagioli, ad esempio, pagano una certa fragilità mentale. Pradè è stato indicato come uno dei principali responsabili, ma non comprendo le sue dimissioni a questo punto, a meno che non ci fosse l'intenzione di richiamare Palladino. Personalmente non me la sento di chiedere le dimissioni di Pioli: i contratti vanno rispettati, anche per una questione di rispetto economico. In caso di sostituzione, però, mi incuriosirebbe Vanoli.»

