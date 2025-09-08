Lo zio di Gudmundsson rassicura: “Niente di grave, stop di due settimane”

La dichiarazione da parte dello zio di Gudmunsoon fa bene sperare in casa viola la quale si augura di riavere al più presto il suo numero 10.

Albert Brynjar Ingason, zio dell’attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson, è intervenuto per fare chiarezza sull’infortunio riportato dal nipote durante la sfida tra Islanda e Azerbaigian. Il parente dell’islandese ha dichiarato:

“Albert dovrà restare fermo soltanto per un paio di settimane”.

Resta quindi il dubbio per quanto riguarda la sfida di sabato contro il Napoli ma difficilmente l'attaccante riuscirà a scendere in campo, almeno dal primo minuto. Per capire meglio le tempistiche però bisogna attendere il report della Fiorentina e solo in quel momento sarà tutto più chiaro.