Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”

Durante la trasmissione Pentasport su Radio Bruno, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha condiviso la sua opinione sul mercato della Fiorentina:

“Per quanto riguarda Pio Esposito, lo escluderei dai radar viola: l’Inter sembra intenzionata a trattenerlo. Ha solo vent’anni, ricorda Luca Toni per movenze e fisicità, ed è seguito dallo stesso procuratore di Biraghi, Mario Giuffredi. Diverso il discorso per Sebastiano Esposito: è una seconda punta e potrebbe adattarsi meglio al sistema di gioco variabile di Pioli. Se fossi nella Fiorentina, un pensiero ce lo farei. Ha caratteristiche simili a Gudmundsson, ma con maggiore fisicità. Detto questo, le priorità della Fiorentina devono essere altre. Serve innanzitutto un regista: personalmente, punterei su Bernabé. Quanto a Mandragora, non credo sia il profilo giusto per Pioli.”