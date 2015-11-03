Notizie Pio Esposito Fiorentina

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"
02 maggio 2026 16:04
Pio Esposito: "Convinto di tirare il primo rigore con l'Italia. Mi sentivo sicuro, poi è andata male"
11 aprile 2026 12:06
Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"
04 aprile 2026 14:41
Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”
24 marzo 2026 07:53
Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"
22 marzo 2026 20:40
Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"
30 ottobre 2025 14:19
Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"
29 giugno 2025 14:39
Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”
27 giugno 2025 19:06
Giuffredi (procuratore Pio Esposito): "In Italia c'è miopia. Fosse un ragazzo argentino, francese lo vorrebbe chiunque"
27 giugno 2025 13:38
Lo Monaco: "Kean via? Dzeko non basta. Seba Esposito più forte di Pio e con migliore prospettiva"
26 giugno 2025 23:17
Sabatini: "A Pradè l'accompagno io a prendere Pio Esposito nella sede dell'Inter. E' un talento"
26 giugno 2025 14:09
Gazzetta: "Fiorentina su Pio Esposito l'Inter chiede 30 milioni. Folta concorrenza"
24 giugno 2025 09:08
Nazione: "Fiorentina su Pio Esposito, può lasciare l'Inter in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni"
20 giugno 2025 09:38
Moretto: "La Fiorentina è molto attenta alla situazione di Pio Esposito, potrebbe uscire in prestito"
19 giugno 2025 11:13
Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”
17 giugno 2025 23:31
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