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Notizie Pio Esposito Fiorentina

Colonnese: "Kean è più pronto di Pio, deve essere lui il titolare della nuova Italia"

02 maggio 2026 16:04

Pio Esposito: "Convinto di tirare il primo rigore con l'Italia. Mi sentivo sicuro, poi è andata male"

11 aprile 2026 12:06

Chivu svela: "E' stato Pio Esposito a chiedere di battere il primo rigore"

04 aprile 2026 14:41

Italia, Kean perde la titolarità? Gazzetta: “Ha fallito un gol al Franchi, Gattuso incantato da Pio Esposito”

24 marzo 2026 07:53

Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"

22 marzo 2026 20:40

Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"

30 ottobre 2025 14:19

Viviano su Sebastiano Esposito: "Spero vada alla Fiorentina, deve fare il salto per diventare un grande calciatore"

29 giugno 2025 14:39

Sentite Bucchioni: “Pio esposito ricorda Toni. Io punterei su Bernabè, serve un regista”

27 giugno 2025 19:06

Giuffredi (procuratore Pio Esposito): "In Italia c'è miopia. Fosse un ragazzo argentino, francese lo vorrebbe chiunque"

27 giugno 2025 13:38

Lo Monaco: "Kean via? Dzeko non basta. Seba Esposito più forte di Pio e con migliore prospettiva"

26 giugno 2025 23:17

Sabatini: "A Pradè l'accompagno io a prendere Pio Esposito nella sede dell'Inter. E' un talento"

26 giugno 2025 14:09

Gazzetta: "Fiorentina su Pio Esposito l'Inter chiede 30 milioni. Folta concorrenza"

24 giugno 2025 09:08

Nazione: "Fiorentina su Pio Esposito, può lasciare l'Inter in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni"

20 giugno 2025 09:38

Moretto: "La Fiorentina è molto attenta alla situazione di Pio Esposito, potrebbe uscire in prestito"

19 giugno 2025 11:13

Bucciantini su Dzeko: “La priorità della Fiorentina dovrebbe essere Pio Esposito, non un 39enne”

17 giugno 2025 23:31

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