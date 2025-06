Nazione: “Fiorentina su Pio Esposito, può lasciare l’Inter in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni”

Francesco Pio Esposito è il centravanti finito nel mirino dei dirigenti gigliati. Stagione straordinaria allo Spezia, con 19 gol segnati e tanta sostanza. Il grande pubblico ancora deve abituarsi a conoscerlo, ma l’impressione è che fra i fratelli Esposito sia quello con più margini di crescita. La Fiorentina ha cominciato a informarsi. Legato all’Inter da un contratto fino al 2030, ma la sensazione che non sia incedibile serpeggia nell’ambiente. Si parla di un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 30 milioni di euro.

L’idea Esposito può esser nata per il timore di perdere Moise? Possibile, anche se è ancora presto per dirlo. Di certo ci sono alcuni sondaggi arabi che non hanno scaldato l’attaccante viola. Sullo sfondo restano Manchester United e Milan. Ma l’impressione è che Moise aspetti altro. Altrimenti va bene la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.