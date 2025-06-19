Moretto: "La Fiorentina è molto attenta alla situazione di Pio Esposito, potrebbe uscire in prestito"
In un video sul canale Youtube in Italiano di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto ha parlato di Pio Esposito è di un interesse della Fiorentina, queste le sue parole:"C'è un nome di cui parl...
In un video sul canale Youtube in Italiano di Fabrizio Romano il giornalista Matteo Moretto ha parlato di Pio Esposito è di un interesse della Fiorentina, queste le sue parole:
"C'è un nome di cui parleremo molto nelle prossime settimane, si tratta di Pio Esposito che è reduce da una grande stagione e non è ancora chiaro il piano dell'Inter per lui. Esposito ha da poco rinnovato il suo contratto con l'Inter e guadagna poco più di un milione a stagione, in Serie B ha segnato 17 goal più 2 goal nei play-off. L'Inter vuole valutarlo passo passo ma non è da escludere che possa uscire in prestito, e la Fiorentina va aggiunta alle squadre che lo seguono, la Fiorentina è molto attenta alla situazione di Pio Esposito e a quello che può succedere"