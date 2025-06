Gazzetta: “Fiorentina su Pio Esposito l’Inter chiede 30 milioni. Folta concorrenza”

Per Esposito, valutato una trentina di milioni, hanno già bussato in tanti, sempre club di alta o altissima nobiltà: respinte le voglie di Antonio Conte, che avrebbe voluto comprarlo, restano idee sparse di prestito, comprese quelle di Bologna e Fiorentina. Semmai, però, Pio guarda a ciò che accade in altri Paesi, all’Iran nel dramma della guerra e alla placida Danimarca. L’inter ha, infatti, messo Taremi sul mercato dopo la stagione-flop e in Turchia sia Fenerbahce che Besiktas, come pure il Nottingham Forest in Premier, hanno chiesto informazioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.