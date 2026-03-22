Marinozzi: “La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato”

Il telecronista e opinionista Andrea Marinozzi ha parlato così ai canali di Dazn nel prepartita di Fiorentina-Inter:

“La Fiorentina con il cambio di allenatore e sistema di gioco ha svoltato, è il passato che pesa, ha fatto dei passaggi a vuoto che sono stati pesanti ma proprio perché il passato è pesante.

La Fiorentina soffre le palle inattive e affronta l’Inter, la migliore squadra dopo l’Arsenal per lo sviluppo delle palle aree. Dumfries sarà un problema nei colpi di testa.

Per la nazionale, tra i due attaccanti che si sfideranno stasera, preferisco Kean a Esposito, la sua caratteristica attacco profondità e velocità è unica”.