Notizie Andrea Marinozzi Fiorentina

Marinozzi: “Gattuso poco lucido, mi ha sorpreso il cambio di Kean, non era la partita di Pio ”
02 aprile 2026 14:59
Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"
22 marzo 2026 20:40
Marinozzi: "De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire"
06 marzo 2026 17:09
Marinozzi critica Vanoli: "Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola"
06 marzo 2026 16:55
Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"
06 gennaio 2026 18:57
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