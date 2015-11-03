Labaro Viola

Notizie Andrea Marinozzi Fiorentina

Marinozzi: “Gattuso poco lucido, mi ha sorpreso il cambio di Kean, non era la partita di Pio ”

02 aprile 2026 14:59

Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"

22 marzo 2026 20:40

Marinozzi: "De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire"

06 marzo 2026 17:09

Marinozzi critica Vanoli: "Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola"

06 marzo 2026 16:55

Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"

06 gennaio 2026 18:57

Archivio

Esplora l'archivio di Andrea Marinozzi

Sett. 14 Sett. 12 Sett. 10 Sett. 2