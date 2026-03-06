Marinozzi critica Vanoli: “Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola”

Andrea Marinozzi ha commentato l’imminente scontro diretto valido per la salvezza tra Fiorentina e Parma all’interno del programma l’Ascia raddoppia in onda su Cronache di Spogliatoio:

“Le parole dei giocatori sono le stesse che girano nello spogliatoio. “Ce la facciamo, ci riusciamo” questo pensiero è in giro da troppo tempo e devono metterlo da parte. Anche quando ogni tanto Vanoli ha sbagliato e migliorando la sua comunicazione dicendo “Con le piccole”. Tu sei una piccola in questo momento, devono mentalizzarsi su questo aspetto. Con l’Udinese la metterei da parte perchè la partita più grave è stata quella di Conference. Si sono complicati la vita li, hanno giocato più minuti e hai buttato li energie che potevano essere utili con l’Udinese. Poi manca Dodo e metto Rugani, Rugani disastro. Può succedere però è una partita sbagliata dall’inizio alla fine.”