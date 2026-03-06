6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:07

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Marinozzi critica Vanoli: “Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola”

News

Marinozzi critica Vanoli: “Ha sbagliato parlando di sfide con le piccole; la Fiorentina adesso è una piccola”

Redazione

6 Marzo · 16:55

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 16:55

TAG:

#FiorentinaAndrea MarinozziPaolo Vanoli

Condividi:

di

La critica di Andrea Marinozzi sulla comunicazione adottata da Paolo Vanoli chiamato a salvare la Fiorentina dalla retrocessione

Andrea Marinozzi ha commentato l’imminente scontro diretto valido per la salvezza tra Fiorentina e Parma all’interno del programma l’Ascia raddoppia in onda su Cronache di Spogliatoio:

“Le parole dei giocatori sono le stesse che girano nello spogliatoio. “Ce la facciamo, ci riusciamo” questo pensiero è in giro da troppo tempo e devono metterlo da parte. Anche quando ogni tanto Vanoli ha sbagliato e migliorando la sua comunicazione dicendo “Con le piccole”. Tu sei una piccola in questo momento, devono mentalizzarsi su questo aspetto. Con l’Udinese la metterei da parte perchè la partita più grave è stata quella di Conference. Si sono complicati la vita li, hanno giocato più minuti e hai buttato li energie che potevano essere utili con l’Udinese. Poi manca Dodo e metto Rugani, Rugani disastro. Può succedere però è una partita sbagliata dall’inizio alla fine.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio