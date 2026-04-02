Marinozzi: “Gattuso poco lucido, mi ha sorpreso il cambio di Kean, non era la partita di Pio ”

Il telecronista di Dazn Marinozzi, ha parlato della partita dell’Italia e della sua situazione, principalmente dei cambi fatti da Gattuso: “Mi ha sorpreso il cambio di Kean, tantissimo. Era l'unico gi...

Il telecronista di Dazn Marinozzi, ha parlato della partita dell’Italia e della sua situazione, principalmente dei cambi fatti da Gattuso: “Mi ha sorpreso il cambio di Kean, tantissimo. Era l'unico giocatore in grado di attaccare lo spazio, poteva creare pericoli per gli avversari, mettergli un po' di paura, come è successo in occasione del mancato 2-0 quando recupera il pallone da solo e va avanti. Non era la partita di Pio Esposito, almeno in quel momento: è un bravissimo attaccante nel giocare spalle alla porta, con tantissimi giocatori che gli girano attorno, ma non può giocare da solo. La scelta mi ha sorpreso, Gattuso è stato molto poco lucido e la partita mal preparata”.