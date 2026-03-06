6 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:07

Marinozzi: “De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire”

Marinozzi: “De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire”

Redazione

6 Marzo · 17:09

Aggiornamento: 6 Marzo 2026 · 17:11

L'opinione di Andrea Marinozzi sul rendimento di alcuni top players della Fiorentina come David De Gea e Moise Kean

Andrea Marinozzi ha commentato il rendimento di alcuni protagonisti della stagione viola a pochi giorni dallo scontro diretto tra Fiorentina e Parma all’interno del programma “L’Ascia raddoppia” in onda su Cronache di Spogliatoio:

Sui singoli:
“Il rendimento di qualche calciatore è sotto sotto livello: De Gea ha vissuto più stagioni tra alti e bassi e questa stagione è bassa bassa. E’ un portiere che se non para ti da pochissimo perché non sa giocare bene con i piedi, parla pochissimo con il resto del reparto ed esce zero. Se non para nemmeno è un portiere quasi da sostituire ma non c’è l’alternativa pronta per giocare subito anche per leadership. 
Anche Kean ha segnato circa 6 gol in meno rispetto alle possibilità avute, sono tanti.” 

