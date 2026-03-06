Marinozzi: “De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire”

Andrea Marinozzi ha commentato il rendimento di alcuni protagonisti della stagione viola a pochi giorni dallo scontro diretto tra Fiorentina e Parma all’interno del programma “L’Ascia raddoppia” in onda su Cronache di Spogliatoio:

Sui singoli:

“Il rendimento di qualche calciatore è sotto sotto livello: De Gea ha vissuto più stagioni tra alti e bassi e questa stagione è bassa bassa. E’ un portiere che se non para ti da pochissimo perché non sa giocare bene con i piedi, parla pochissimo con il resto del reparto ed esce zero. Se non para nemmeno è un portiere quasi da sostituire ma non c’è l’alternativa pronta per giocare subito anche per leadership.

Anche Kean ha segnato circa 6 gol in meno rispetto alle possibilità avute, sono tanti.”