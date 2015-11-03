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Notizie David De Gea Fiorentina

Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”

18 maggio 2026 17:58

Van der sar su De Gea: "Il migliore allo United. Contento della chance con la Fiorentina"

15 maggio 2026 13:49

CorFio: "De Gea fattore per la salvezza viola, decisivo nel finale di stagione con parate da primato"

14 maggio 2026 11:31

Repubblica: "La Fiorentina riflette sul peso dell' ingaggio di De Gea e valuta ogni scenario"

13 maggio 2026 10:02

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"

05 maggio 2026 14:37

Futuro De Gea? Corriere Fiorentino: "Paratici se lo terrà stretto alla Fiorentina ancora un anno"

03 maggio 2026 10:50

CorSport: “De Gea tra Juve e futuro in viola, a breve il confronto con la Fiorentina"

30 aprile 2026 10:27

Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"

30 aprile 2026 10:14

Tuttosport: "Juve, non solo Alisson: De Gea resta un’opzione e può partire per 10 milioni"

23 aprile 2026 10:01

Orsi: “La partita di Londra è di cartello. Senza De Gea la Fiorentina avrebbe molti punti in meno”

08 aprile 2026 15:10

Frey: "La Coppa non è la priorità, prima devi salvarti. De Gea deve dare di più a livello psicologico"

18 marzo 2026 20:11

Poesio: "Christensen è un portiere valido. De Gea è un punto fermo, ma nessuno è incedibile"

13 marzo 2026 19:20

De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"

10 marzo 2026 22:30

Marinozzi: "De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire"

06 marzo 2026 17:09

De Gea: "Facciamo due partite buone e poi prendiamo gli schiaffi. Ora undici finali, dobbiamo dare di più"

03 marzo 2026 00:10

Carragher oltre la rivalità Liverpool-United: "De Gea tra i portieri più forti della storia della Premier"

24 febbraio 2026 22:13

Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”

22 febbraio 2026 12:53

L'infortunio di De Gea al dito medio è molto lieve. Dovrebbe essere titolare lunedì contro il Pisa

20 febbraio 2026 15:40

Bertoni: "La Fiorentina si salverà. Vanoli ha poche colpe, non ha fatto lui la rosa"

13 febbraio 2026 20:25

Pagliuca su Bologna-Fiorentina: "De Gea? Non ha quasi giocato nel corso del match"

19 gennaio 2026 13:12

Galli: "De Gea è statico. Vorrei che giocasse anche lui la partita, ma non credo possa più farlo"

12 gennaio 2026 14:06

De Gea: "Mi sento uno di Firenze e per questo è ancor più dura la contestazione. Adesso servono punti"

04 gennaio 2026 18:22

AS: "Fiorentina in Serie B? De Gea non potrebbe rimanere a Firenze in caso di retrocessione"

23 dicembre 2025 22:05

Il caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: Kean e De Gea e l’involuzione dei due totem viola

17 dicembre 2025 10:53

Bucchioni: "De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. Non è un leader"

15 dicembre 2025 18:14

Montolivo: "De Gea non può subire un gol come il primo dell'Hellas! Lui e Kean al di sotto degli standard"

15 dicembre 2025 17:36

Trevisani: "De Gea non para più e perdi le partite. Col Sassuolo un'insieme di cose fuori dal mondo"

09 dicembre 2025 00:40

Sorrentino difende Vanoli: "Lui è l'uomo giusto per la Fiorentina, ma da solo non può fare miracoli"

08 dicembre 2025 14:25

Insieme per la salvezza: botta e risposta social tra De Gea e Dodo che conferma l'unità dello spogliatoio

02 dicembre 2025 21:44

Brovarone: "Mi piace la praticità e il carattere infuocato di Vanoli. A gennaio serve un centrocampista difensivo"

10 novembre 2025 19:58

Stramaccioni elogia De Gea: "Ma che portiere è? Un muro! Interventi decisivi in Fiorentina-Inter"

30 ottobre 2025 12:57

De Gea: "Ho desiderato la Serie A. Arabia? Guadagni, ma rinunci ad ambizione e competitività"

17 ottobre 2025 14:06

De Gea: "Fiorentina favorita in Conference? Per me ci sono squadre più forti dello scorso anno: oggi dobbiamo vincere!"

02 ottobre 2025 20:18

Sergio Busquets si ritira: il commovente annuncio via social e il saluto del connazionale De Gea

26 settembre 2025 15:33

Accordo a metà strada tra De Gea e la Fiorentina: il portiere aveva chiesto 3,5 milioni, intesa a 3 milioni netti

30 maggio 2025 21:06

Malusci: “La Conference non serve più alla Fiorentina. Per crescere devi tenere i giocatori come De Gea”

23 maggio 2025 16:37

Dalla Spagna, Luis de la Fuente riflette su De Gea. Può tornare in Nazionale grazie alle prestazioni con la Fiorentina

17 novembre 2024 19:17

De Gea corona il sogno del ragazzo malato di leucemia: "Voglio vederti presto al campo"

08 ottobre 2024 22:35

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