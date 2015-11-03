Notizie David De Gea Fiorentina

Caputi: “Io ripartire dai dirigenti, dall’allenatore, da Fagioli e De Gea per creare una buona base”
18 maggio 2026 17:58
Van der sar su De Gea: "Il migliore allo United. Contento della chance con la Fiorentina"
15 maggio 2026 13:49
CorFio: "De Gea fattore per la salvezza viola, decisivo nel finale di stagione con parate da primato"
14 maggio 2026 11:31
Repubblica: "La Fiorentina riflette sul peso dell' ingaggio di De Gea e valuta ogni scenario"
13 maggio 2026 10:02
Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"
05 maggio 2026 14:37
Futuro De Gea? Corriere Fiorentino: "Paratici se lo terrà stretto alla Fiorentina ancora un anno"
03 maggio 2026 10:50
CorSport: “De Gea tra Juve e futuro in viola, a breve il confronto con la Fiorentina"
30 aprile 2026 10:27
Corsport: “Fiorentina, la svolta passa dalla difesa: solidità ritrovata ma ora serve più qualità davanti"
30 aprile 2026 10:14
Tuttosport: "Juve, non solo Alisson: De Gea resta un’opzione e può partire per 10 milioni"
23 aprile 2026 10:01
Orsi: “La partita di Londra è di cartello. Senza De Gea la Fiorentina avrebbe molti punti in meno”
08 aprile 2026 15:10
Frey: "La Coppa non è la priorità, prima devi salvarti. De Gea deve dare di più a livello psicologico"
18 marzo 2026 20:11
Poesio: "Christensen è un portiere valido. De Gea è un punto fermo, ma nessuno è incedibile"
13 marzo 2026 19:20
De Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo"
10 marzo 2026 22:30
Marinozzi: "De Gea non è abile con i piedi e comunica poco con il reparto, sarebbe quasi da sostituire"
06 marzo 2026 17:09
De Gea: "Facciamo due partite buone e poi prendiamo gli schiaffi. Ora undici finali, dobbiamo dare di più"
03 marzo 2026 00:10
Carragher oltre la rivalità Liverpool-United: "De Gea tra i portieri più forti della storia della Premier"
24 febbraio 2026 22:13
Probabile formazione Fiorentina: “De Gea in porta, a centrocampo ballottaggio Ndour-Fabbian”
22 febbraio 2026 12:53
L'infortunio di De Gea al dito medio è molto lieve. Dovrebbe essere titolare lunedì contro il Pisa
20 febbraio 2026 15:40
Bertoni: "La Fiorentina si salverà. Vanoli ha poche colpe, non ha fatto lui la rosa"
13 febbraio 2026 20:25
Pagliuca su Bologna-Fiorentina: "De Gea? Non ha quasi giocato nel corso del match"
19 gennaio 2026 13:12
Galli: "De Gea è statico. Vorrei che giocasse anche lui la partita, ma non credo possa più farlo"
12 gennaio 2026 14:06
De Gea: "Mi sento uno di Firenze e per questo è ancor più dura la contestazione. Adesso servono punti"
04 gennaio 2026 18:22
AS: "Fiorentina in Serie B? De Gea non potrebbe rimanere a Firenze in caso di retrocessione"
23 dicembre 2025 22:05
Il caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: Kean e De Gea e l’involuzione dei due totem viola
17 dicembre 2025 10:53
Bucchioni: "De Gea è lo specchio della situazione, è uno che va in campo senza testa. Non è un leader"
15 dicembre 2025 18:14
Montolivo: "De Gea non può subire un gol come il primo dell'Hellas! Lui e Kean al di sotto degli standard"
15 dicembre 2025 17:36
Trevisani: "De Gea non para più e perdi le partite. Col Sassuolo un'insieme di cose fuori dal mondo"
09 dicembre 2025 00:40
Sorrentino difende Vanoli: "Lui è l'uomo giusto per la Fiorentina, ma da solo non può fare miracoli"
08 dicembre 2025 14:25
Insieme per la salvezza: botta e risposta social tra De Gea e Dodo che conferma l'unità dello spogliatoio
02 dicembre 2025 21:44
Brovarone: "Mi piace la praticità e il carattere infuocato di Vanoli. A gennaio serve un centrocampista difensivo"
10 novembre 2025 19:58
Stramaccioni elogia De Gea: "Ma che portiere è? Un muro! Interventi decisivi in Fiorentina-Inter"
30 ottobre 2025 12:57
De Gea: "Ho desiderato la Serie A. Arabia? Guadagni, ma rinunci ad ambizione e competitività"
17 ottobre 2025 14:06
De Gea: "Fiorentina favorita in Conference? Per me ci sono squadre più forti dello scorso anno: oggi dobbiamo vincere!"
02 ottobre 2025 20:18
Sergio Busquets si ritira: il commovente annuncio via social e il saluto del connazionale De Gea
26 settembre 2025 15:33
Accordo a metà strada tra De Gea e la Fiorentina: il portiere aveva chiesto 3,5 milioni, intesa a 3 milioni netti
30 maggio 2025 21:06
Malusci: “La Conference non serve più alla Fiorentina. Per crescere devi tenere i giocatori come De Gea”
23 maggio 2025 16:37
Dalla Spagna, Luis de la Fuente riflette su De Gea. Può tornare in Nazionale grazie alle prestazioni con la Fiorentina
17 novembre 2024 19:17
De Gea corona il sogno del ragazzo malato di leucemia: "Voglio vederti presto al campo"
08 ottobre 2024 22:35
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